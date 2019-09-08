Активность ленинградцев на выборах по состоянию на 10 часов утра составила 30,25%

В воскресенье, 13 сентября, в Ленобласти стартовали выборы губернатора. По данным пресс-службы правительства области, по состоянию на 10 утра активность избирателей составила 30,25%.
Отмечается, что текущий показатель явки избирателей также учитывает данные досрочного голосования, которые прошли 11 и 12 сентября.
Напомним, что помимо выборов губернатора проходят также дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва по Выборгскому одномандатному избирательному округу №1 и повторные выборы депутатов советов депутатов в муниципальных образованиях.
Ранее мы сообщали о том, что в Ленобласти стартовал Единый день голосования.
Фото:Piter.TV
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