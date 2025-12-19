В Госдуму внесли законопроект об адаптивном больничном

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2027 года.

Группа депутатов внесла в Государственную думу законопроект, который закрепляет в некоторых случаях возможность работы в дистанционном режиме в период нетрудоспособности человека без оформления официального больничного и с сохранением среднего заработка сотрудника. Текст соответствующего документа по СМИ распространила пресс-служба политиков. Парламентарии из нижней палаты уточнили, что инициатива дополняет пункты Трудового кодекса страны. В новой статье устанавливается особый режим работы при временной потере работоспособности. Речь идет об адаптивном формате.

Внесенным законопроектом мы предложили закрепить в правовом поле механизм "временного адаптивного режима труда", в рамках которого можно будет в некоторых случаях, когда опасности для здоровья нет, переходить на дистанционный режим работы. Ярослав Нилов, депутат ГД РФ

Законодатели считают, что такой режим может использоваться исключительно с согласия работника в соответствии с медицинским заключением. Он предусматривает в том числе удаленную работу. Адаптивный формат может устанавливаться как на весь период нетрудоспособности россиянина, так и на часть этого периода.

