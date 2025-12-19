В Госдуме предложили обеспечить одиноких пенсионеров "тревожными кнопками"

Депутат рассказал о проекте, который повысит качество жизни пожилых людей в России.

ице-спикер Государственной думы Борис Чернышов из ЛДПР направил письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением бесплатно обеспечить одиноких пенсионеров в возрасте 65 лет и старше устройствами экстренного вызова помощи - "тревожными кнопками" или SOS-брелоками, которые будут иметь прямую связь со службой 112. Текст соответствующего документа пресс-служба парламентария из нижней палаты распространила по СМИ. Там делается отсылка на статистические данные от министерства по труду и социальной защите населения о том, что в стране насчитывается 11,8 миллионов домохозяйств, в которых проживает один человек - пенсионер. В виду возраста и состояния здоровья эта категория граждан чаще других попадает в экстренные ситуации. Отсутствие рядом близких людей представляет угрозу для жизни.

Прошу вас рассмотреть предложение о закреплении на федеральном уровне права всех одиноких пенсионеров в возрасте 65 лет и старше на получение бесплатного устройства экстренного вызова помощи и связи со службой 112. Борис Чернышов, депутат ГД РФ

Дополнительно законодатель предложил властям предусмотреть передачу в систему 112 контактных и базовых медицинских данных о пациенте для того, чтобы оператор сразу видел информацию о человеке и месте вызова. В качестве положительного примера в письме приводится опыт Амурской области, на территории которой с октября 2025 года умные часы с кнопкой SOS и громкой связью начали выдавать инвалидам по зрению I группы и одиноким пожилым людям.

Фото: Piter.tv