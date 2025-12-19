Миронов призвал удвоить время на прием пациентов в госклиниках

В Госдуме рассказали об обращении в Минздрав России.

. Время приема пациентов в государственных клиниках должно быть увеличено вдвое, до 30 минут. Соответствующий комментарий депутат Государственный думы, председатель партии "Справедливая Россия" дал журналистам из информационного агентства "ТАСС". Политический деятель уточнил, что в текущий момент на территории страны на прием пациентов у медицинского персонала отводится по 15 минут. В результате часто граждане обращаются за платными медицинскими услугами, так как врачи в государственных учреждениях перегружены работой. Депутат из нижней палаты заметил, что для властей также важно будет вдвое повысить заработные платы специалистов из сферы здравоохранения, первую очередь, сотрудников первичного звена.

Только так можно вылечить хроническую болезнь государственной системы здравоохранения - нехватку кадров. Я призываю Минздрав и правительство в целом прислушаться к мнению общественности и профессионального сообщества. Норматив приема пациентов надо увеличивать вдвое. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

