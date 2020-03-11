Депутаты хотят снизить налог с 20 до 12% поэтапно.

В Госдуму внесли законопроект о снижении НДС до 12% к 2025 году. Инициатива направлена представителями КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым. Речь идет о поэтапном снижении налога с 20 до 12%. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Изменения необходимы ради восстановления и развития потенциала экономики страны. Правки затронут п. 3 ст. 164 Налогового кодекса России. Они обусловлены "логикой формирования единого евразийского экономического пространства". Мера направлена на то, чтобы избежать возможные потери представителям бизнес-индустрии. Она поможет бороться со схемами теневого обналичивания, повысит конкурентоспособность отечественных товаров.

Если Госдума одобрит законопроект, то изменения вступят в силу с 1 января 2021 года.

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