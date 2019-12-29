В Госдуму внесли законопроект о нарушениях на голосовании за поправки в Конституцию

Впрочем, ничего нового

Об этом сообщили в пресс-службе комитета по конституционному законодательству и госстроительству.

Депутаты пояснили, что не предлагается устанавливать новые виды уголовных наказаний. Нужно распространить действующую ответственность на нарушения при голосовании по Конституции. Проектом закона предусматривается внесение изменений в статьи УК. Например, воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избиркомов, фальсификации избирательных документов, а также незаконной выдачи и получения избирательного бюллетеня.

Наказание варьируется от штрафа до сроков лишения свободы.

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