Не получат деньги за выходной только сдельные работники.

В ФНПР пояснили, как будет оплачиваться выходной 22 апреля. Об этом рассказал глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шамаков в интервью журналистам из Life.

Напомним, что 22 числа россияне отправятся голосовать за внесение правок в Конституцию. Для 80% работников оплата за месяц останется обычной, несмотря на дополнительный выходной. Эти сотрудники находятся на окладе. У сдельных работников таких условий не будет

Сдельные работники, что они делали, за то и получают прокомментировал эксперт

Ранее в Конституции предложили закрепить право переноса органов власти из Москвы.