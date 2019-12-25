В Госдуму внесли законопроект о налогообложении в сфере криптовалют, которые предлагается признать имуществом. Налоговый кодекс предлагают дополнить для того, чтобы добиться "законодательной определённости".
В сопроводительной записке к проекту говорится о том, что криптовалюта часто используется для ухода от налогов, финансирования незаконной деятельности или отмывания денек, полученных в обход закона.
Подчёркивается, что иностранцы, проживающие на территории РФ, в случае принятия закона будут обязаны сообщать о праве владения криптовалютой, если сумма поступлений или списаний её со счёта эквивалентна 600 тысячам рублей.
Также налоговые органы смогут получить право при подозрении на нарушение закона запрашивать у банков выписки по счетам.
Ранее Минфин предложил ввести запрет на сделки с криптовалютой.
Фото: pixabay.com
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