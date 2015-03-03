В Госдуму внесли законопроект о наказании за участие в военных действиях против России

Также за публичный призыв к действиям против безопасности РФ предлагается ввести наказание вплоть до 7 лет лишения свободы.

В условиях вооруженного конфликта или военных действий переход на сторону противника будет приравнен к госизмене. Соответствующий законопроект в среду, 25 мая, опубликовали в электронной базе Госдумы.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что "законопроектом предлагается внести уточнение в статью 275 УК России в целях отнесения к государственной измене действий, связанных с переходом на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий против Российской Федерации".

Так, участие россиян в военных действиях за рубежом против интересов России будет наказываться лишением свободы на срок от 12 до 20 лет. Также предлагается ввести наказание вплоть до 7 лет лишения свободы за публичный призыв к действиям против безопасности РФ.

Кроме этого, за вербовку, обучение и финансирование наемника, его использование в военных действиях предлагается наказывать сроком от 12 до 18 лет, самим наемникам грозит до 7 до 15 лет лишения свободы за участие в вооруженном конфликте.

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Фото: Piter.tv

