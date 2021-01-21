Предпринимателя из Ленобласти оштрафовали по статье о дискредитации армии РФ. Он поддержал художницу Скочиленко

Поводом для административной ответственности стала видеозапись, которую активист разместил в своем Telegram-канале.

Предпринимателя из Ленобласти Дмитрия Скурихина оштрафовали на 45 тыс. рублей по статье о дискредитации армии РФ. Мужчина ранее провел в своем магазине акцию в поддержку художницы Саши Скочиленко. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Поводом для административной ответственности стала видеозапись, которую активист разместил в своем Telegram-канале 6 марта. На записи запечатлели мужчина с плакатом. На нем было три фотографии изуродованного тела и надписью под ними: "Мальчик 14 лет". За спиной разместили еще три постера - с фасадами разрушенных зданий и операционным столом.

Мужчина на записи заявил, что является активным гражданином РФ и выступает против специальной военной операции на Украине. Его поступок расценили как правонарушение по статье "публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ".

Напомним, Александра была арестована за замену ценников в супермаркете. Информация, по версии следствия, содержала в себе фейки о действиях ВС РФ. Адвокат пытается оспорить заключение под стражу.

Ранее мы писали, что после жалоб на травлю художницу Сашу Скочиленко перевели в двухместную камеру с доброжелательной соседкой.

Фото: Piter.tv