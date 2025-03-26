В результате происшествия погибла женщина.

В Дагомысе предприниматель расстрелял двух человек и разнес магазин на джипе. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел вечером 25 марта на улице Армавирской. Мужчина въехал на автомобиле в мясную лавку, после чего вышел и расстрелял двоих человек. Ими оказались владелец магазина и его жена. Мужчина получил ранения в плечо и грудь. Женщина скончалась в результате обстрела.

По предварительной версии, причиной конфликта стал спор из-за долга. Злоумышленник пытался скрыться, но спустя час его задержали.

Ранее мы сообщали, что в подмосковном Железнодорожном стреляли в местного жителя.

Видео: Telegram / Baza