В Госдуму внесли законопроект о компенсациях за недоплаченные пенсии

Депутаты "Справедливой России" внесли законопроект о компенсациях за недоплаченные пенсии в случае ошибки Пенсионного фонда. Он предполагает не только особый порядок возвращения денег, но и индексацию.
Также пенсионеру будут выплачивать проценты на сумму недополученных денег, которые начисляются с момента наступления права на данную выплату.
Порядок выплат установит профильное министерство. Проценты будут определены, исходя из клучевой ставки ЦБ.
Ранее Медведев предложил ввести минимальный гарантированный доход в России.
Фото:pixabay.com
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