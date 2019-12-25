  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Госдуму внесли законопроект о компенсациях за недоплаченные пенсии
Сегодня, 16:20
102
matveyvn

В Госдуму внесли законопроект о компенсациях за недоплаченные пенсии

0 0

Порядок выплат установит профильное министерство.

Депутаты "Справедливой России" внесли законопроект о компенсациях за недоплаченные пенсии в случае ошибки Пенсионного фонда. Он предполагает не только особый порядок возвращения денег, но и индексацию.

Также пенсионеру будут выплачивать проценты на сумму недополученных денег, которые начисляются с момента наступления права на данную выплату.

Порядок выплат установит профильное министерство. Проценты будут определены, исходя из клучевой ставки ЦБ.

Ранее Медведев предложил ввести минимальный гарантированный доход в России.

Фото:pixabay.com

Теги: госдума, закон, пенсии, пфр
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии