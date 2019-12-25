В Госдуму внесли законопроект о едином сроке полномочий для мэров

Согласно документу, единый срок может составить пять лет.

В Государственную думу внесли законопроект, устанавливающий для мэров единый срок полномочий. Он может составить пять лет. Об этом сообщил "РИА Новости" один из авторов документа сенатор Андрей Клишас.

Согласно законопроекту, глава региона может вынести мэру или руководителю местной администрации выговор или предупреждение. На исправление выявленных ошибок дается месяц. В случае если они не будут устранены, то глава региона вправе отрешить мэра от должности.

Кроме того, документом усиливается ответственность местных управленцев перед главой государства. Одним из оснований для отставки может послужить систематическое недостижение показателей эффективности.

Ранее Совфед одобрил закон о публичной региональной власти.

Фото: Piter.tv