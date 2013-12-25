Совфед одобрил закон о публичной региональной власти

Резонансный закон принят в верхней палате парламента.

Совет Федерации России одобрил закон о публичной региональной власти. Ранее документ прошел три чтения в нижней палате парламента. Его одобрили депутаты Государственной Думы. В частности, резонансное постановление запретит главам субъектов РФ именоваться президентами, но при этом разрешает им избираться более чем на два срока подряд.

Правки будут вноситься в законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ". На рассмотрение в ГД и СФ проект внесён председателем профильного конституционного комитета Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым. В тексте закона будут уточнены принципы функционирования органов местной власти.

Согласно российскому законодательству, главу региона можно будет снять с должности указом президента РФ из-за утраты доверия. Аналогичная мера коснется политика в том случае, если губернатору выскажут недоверие региональные законодатели. Также РФ сможет прекращать полномочия глав регионов по любым основаниям.

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Фото и видео: YouTube / Совет Федерации