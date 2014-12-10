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Матвиенко: уже 500 тыс. домов из запланированных 2,5 млн бесплатно подключены к газу

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В СФ рассказали о выполненных объемах подключений по социальной газификации населения.

Председатель российского Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что уже 500 тысяч домов из запланированных 2,5 млн бесплатно подключены к газу. Такой статистикой сенатор поделилась на пленарном заседании в верхней палате парламента 15 декабря. В стране реализуется программа социальной газификации.

Из плановых 2,5 млн домовладений, которые имеют право на социальную бесплатную газификацию, уже к 500 тыс. домов проведены газопроводы. Темпы нормальные, начали расти.

Валентина Матвиенко, сенатор РФ

Министр энергетики Николай Шульгинов ранее заявил прессе о том, что программа социальной газификации будет в полном объеме реализована к 31 декабря 2022 года. Объем проводимых работ будет меньше первоначальной оценки в 4 млн домовладений. 

Матвиенко рассудила сенаторов, цитировавших в споре Тютчева и Некрасова.

Фото и видео: YouTube / Совет Федерации
 

Теги: валентина матвиенко, газ, газификация, совет федерации
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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