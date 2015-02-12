В Госдуму внесли проект об увеличении маткапитала за первого ребенка

Ярослав Нилов направил законопроект на изучение в правительство России.

Глава профильного комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил на заключение в федеральное правительство законопроект, которым предлагается увеличить размер материнского капитала за первого ребенка до одного миллиона рублей. Соответствующий документ пресс-служба политика распространила по СМИ. Дополнительно парламентарий из нижней палаты видит необходимость увеличить маткапитал для родителей за рождение второго и третьего ребенка до суммы в 1,3 миллиона рублей. В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, размер маткапитала ежегодно пересматривается властями исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации.

Внести… изменение, изложив её в следующей редакции: 1. Материнский (семейный) капитал устанавливается в следующих размерах: 1) 1 миллион рублей при условии, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникло до 31 января 2026 года включительно; 2) 1 миллион рублей в случае рождения (усыновления) первого ребенка начиная с 1 февраля 2026 года. текст проекта

Напомним, что размер материнского капитала в 2025 году для России составляет 676 тысяч рублей на первого ребенка, на второго ребенка — 217 тысяч (или 894 тысяч рублей, если ранее не была не получена выплата за первого).

Фото: Piter.tv