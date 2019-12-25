В Госдуму внесли проект о заморозке накопительной части пенсии еще на год — до конца 2023 года.
Отмечается, что решение не уменьшит в пенсионных правах застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования.
Если закон будет принят и вступит в силу, то бюджетный трансферт в ПФР сократится на 669,3 миллиарда рублей.
Напомним, что 6% от заработной платы с 2014 года направляются в страховую часть пенсии — идут на выплаты нынешним пенсионерам. До этого россияне могли сами решать - направлять средства на формирование накоплений или отдать их в страховую часть.
Ранее профсоюзы предложили отменить накопительную часть пенсии.
Фото: pixabay.com
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