Профсоюзы предложили отменить накопительную часть пенсии

Сейчас к разным частям пенсии применяются различные методики подсчёта.

Федерация независимых профсоюзов России предложили отменить накопительную часть пенсии. Письмо с соответствующей инициативой ФНПР отправила на имя премьер-министра России Михаила Мишустина.

Отмечается, что Федерация последовательно выступает за отмену накопительной части пенсии.

Этот вопрос не нашел практического решения, что приводит к правовым коллизиям. цитата из письма ФНПР

Там же указано, что при условии сохранения накопительной части нужно руководствоваться едиными нормами. Сейчас же к разным частям применяются различные методики подсчёта.

Ранее Мурашко отметил роль профсоюзов в работе системы здравоохранения.

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