В Госдуму внесли проект о штрафах за езду без спецпропуска

При повторном нарушении штраф составит пять тысяч рублей.

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за езду без спецпропуска. Сумма наказания — от одной до пяти тысяч рублей. Штрафовать планируют граждан, которые выехали без спецпропуска на транспорте во время действия режима повышенной готовности.

При повторном нарушении штраф составит пять тысяч рублей.

Ранее мы рассказывали, что в Госдуму внесут проект о наказании чиновников за хамство. Об этом в эфире радиостанции "Вести ФМ" рассказал глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн. По словам парламентария, представители "Единой России" подготовили документ, подразумевающий введение штрафов для государственных и муниципальных служащих, которые позволили себе оскорбления.

Видео: Youtube/ олег третьяков