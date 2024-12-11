В Госдуму внесли проект о повышении штрафов за хамство чиновников

В нем предлагается повысить штраф для чиновников за оскорбления граждан в полтора раза.

Депутаты фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект о повышении штрафов за хамство чиновников. Об этом сообщил журналистам депутат Владимир Плякин.

По его словам, правительство дало отрицательный отзыв на данный проект. В нем предлагается повысить штраф для чиновников за оскорбления граждан в полтора раза. Его установят на уровне 75-100 тысяч рублей. За игнорирование обращений штраф предлагается повысить в два раза. Плякин подчеркнул, что "депутаты должны принимать решения, основываясь на интересах своих избирателей".

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Фото: Piter.tv