  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Госдуму внесли проект о повышении штрафов за хамство чиновников
Сегодня, 15:35
110
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

В Госдуму внесли проект о повышении штрафов за хамство чиновников

0 0

В нем предлагается повысить штраф для чиновников за оскорбления граждан в полтора раза.

Депутаты фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект о повышении штрафов за хамство чиновников. Об этом сообщил журналистам депутат Владимир Плякин.

По его словам, правительство дало отрицательный отзыв на данный проект. В нем предлагается повысить штраф для чиновников за оскорбления граждан в полтора раза. Его установят на уровне 75-100 тысяч рублей. За игнорирование обращений штраф предлагается повысить в два раза. Плякин подчеркнул, что "депутаты должны принимать решения, основываясь на интересах своих избирателей".

Ранее мы сообщали, что в Госдуме напомнили об изменении порядка оплаты за отопление.

Фото: Piter.tv

Теги: госдума россии, законопроект, новые люди, повышение штрафов, хамство
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии