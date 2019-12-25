В Госдуму внесли проект о маркировке домашних животных

Дмитрий Гусев разъяснил новые обязательства гражданина, владеющего питомцем.

В Государственную думу внесен межфракционный законопроект о введении обязательной маркировки отдельных видов домашних животных. Соответствующей информацией поделились журналисты из информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой на текст инициативы. Первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия — За правду" Дмитрий Гусев указал СМИ, что регистрация питомцев поможет властям в поиске пропавших животных. Дополнительно новое требование сделает невозможным их безнаказанное оставление хозяевами на улице. Политик уточнил, что тип средства маркирования для питомца человек выбирает самостоятельно, однако это следует делать согласно закрепленным ветеринарным правилам. Они будут утверждены уполномоченным федеральным opгaном власти.

Маркирование предлагается осуществлять посредством нанесения на тело животного, закрепления на нем или введения в тело визуальных, электронных или смешанных средств (например, ошейники, бирки, микрочипы). текст документа

Известно, что перечень видов животных, порядок их учета, а также требования к доступу к государственной информационной системе в сфере ветеринарии будет утверждать федеральное правительство. По мнению парламентариев низ нижней палаты, введение указанных положений позволит защитить права владельцев животных, а также идентифицировать животных и их хозяев для привлечения к ответственности в случаях причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших, поможет медикам выявлять источник распространения инфекций.

Фото: Piter.tv