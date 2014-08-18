В России предложили создать службу сопровождения для отцов-одиночек

Законопроект нацелен на устранение социальной несправедливости по отношению к мужчинам, находящимся в аналогичной ситуации с матерями-одиночками, но не обладающими сопоставимыми мерами господдержки.

Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким разработала законопроект о создании на территории России службы сопровождения для отцов, воспитывающих детей в одиночку. Соответствующий документ будет внесен на рассмотрение в Государственную думу 30 октября. С его текстом ознакомились журналисты информационного агентства "ТАСС". Изменения могут коснуться федерального закона "Об основах социального обслуживания граждан в РФ". Парламентарии считают необходимым сформировать на базе министерства по труду и социальной защите населения Службу сопровождения отцовства. Такая структура должна работать в каждом регионе. Ее сотрудники призваны оказывать комплексную помощь родителю, самостоятельно воспитывающему ребенка. В том числе речь идет о правовой, социальной, психологической и консультативной поддержке.

В России насчитывается уже более миллиона отцов-одиночек. Но если одинокие мамы получают выплаты и пособия и иные меры поддержки, что очень правильно, то для одиноких отцов таких мер поддержки, к сожалению нет. Леонид Слуцкий, депутат ГД РФ

Депутат подчеркнул, что юристы будут помогать оформить отцам-одиночкам документы и получить все положенные меры поддержки. При этом Служба станет подспорьем для мужчины в бытовых и психологических вопросах, касающихся получения нужных оздоровительных услуг, помощи в трудоустройстве и прочих темах.

Фото: Piter.tv