В Госдуму внесли поправки в бюджет на 2020-2022 годы

Дополнительно потребуется выделить более двух триллионов рублей.

Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о внесении правок в бюджет на 2020-2022 гг. Об этом пишут РИА Новости.

Поправки направили в комитет по бюджету и налогам. Дополнительно потребуется выделить более двух триллионов рублей. Эти средства направят на выплату детских пособий семьям с детьми от 3 до 7 лет, а также на расширение программы маткапитала на семьи, где родился первенец, и увеличения суммы выплат, выделяемых при рождении второго и последующих детей. Кроме того, дополнительные средства потребует организация горячего питания для учащихся начальных классов и модернизация первичного звена.

Как ранее сообщал Минфин, поправки предусматривают увеличение доходов бюджета на 214 млрд рублей в этом году, на 645 млрд в 2021 году и на 755 млрд рублей в 2022 году. Поправки позволят профинансировать меры, озвученные Владимиром Путиным во время послания Федеральному собранию.

Ранее мы писали, что Госдума одобрила расширение программы материнского капитала.