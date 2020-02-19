Согласно поправкам, срок оформления материнского капитала будет сокращен до пяти дней.

В среду, 19 февраля, стало известно о том, что Госдума одобрила расширение программы материнского капитала. Об этом сообщает РИА новости.

Ранее российские депутаты предлагали лишь расширить использование маткапила на строительство и реконструкцию жилья. Однако во втором чтении парламентарии предложили продлить соответствующую программу до 31 декабря 2026 года. Кроме того, политики предложили выплачивать семьям, где уже с 1 января 2020 года родился ребенок. Также маткапитал смогут получить мужчины, которые являются единственными усыновителями первого ребенка.

Госдума предложила сократить срок оформление маткапитала до 5 дней. Законопроект также обсудят в третьем чтении в четверг, 20 февраля.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге продлили программу материнского капитала до конца 2026 года.