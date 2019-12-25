В Петербурге продлили программу материнского капитала до конца 2026 года

Закон вступит в силу спустя 10 дней после его опубликования.

В среду, 19 февраля, стало известно о том, что в Петербурге продлили программу материнского капитала. Срок региональной программы продлен до 31 декабря 2026 года.

Напомним, что соответствующие поправки ранее озвучил президент РФ Владимир Путин. Глава государства предложил выплачивать семейный капитал начиная с рождения первого ребенка. В настоящее время выплаты предусмотрены за третьего и последующих детей.

Поправки в законопроект внесла фракция "Единой России". Отметим, что закон вступит в силу спустя 10 дней после его опубликования.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге панельные дома проверят после жалобы горожанки.

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