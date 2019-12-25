В среду, 19 февраля, стало известно о том, что в Петербурге панельные дома проверят после жалобы горожанки. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.
Как оказалось, сегодня александр Беглов встретился с горожанами. В ходе встречи петербурженка пожаловалась на холодную угловую квартиру в панельном доме. После этого градоначальник заявил, что в Петербурге проверят все панельные дома. Беглов отметил, что надо провести аналитику и обратить внимание эксплуатирующих организаций.
Также Беглов распорядился провести капитальный ремонт фасада многоквартирного дома на улице Турку.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге официально утвердили "балконную амнистию".
Фото:pixabay
Обсуждение ( 0 )