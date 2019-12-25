Во время приема губернатора Петербурга Александра Беглова жительница города пожаловалась на холодную угловую квартиру.

В среду, 19 февраля, стало известно о том, что в Петербурге панельные дома проверят после жалобы горожанки. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Как оказалось, сегодня александр Беглов встретился с горожанами. В ходе встречи петербурженка пожаловалась на холодную угловую квартиру в панельном доме. После этого градоначальник заявил, что в Петербурге проверят все панельные дома. Беглов отметил, что надо провести аналитику и обратить внимание эксплуатирующих организаций.

Также Беглов распорядился провести капитальный ремонт фасада многоквартирного дома на улице Турку.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге официально утвердили "балконную амнистию".

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