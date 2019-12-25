В Петербурге не будут штрафовать тех, кто остеклил балконы и лоджии до 11 января 2020 года.

В среду, 19 февраля, стало известно о том, что в Петербурге официально утвердили "балконную амнистию". Об этом сообщает корреспондент Piter.TV.

Согласно поправке, в Петербурге не будут штрафовать тех, кто остеклил балконы и лоджии до 11 января 2020 года.

Напомним, что Депутаты поддержали внесение изменения в статью 18 закона "Об административных правонарушениях" и защищает владельцев балконов. Напомним, что в Петербурге предложили штрафовать горожан, остекливших балконы до 11 января текущего года. Если балконы были застеклены до упомянутого числа, то штраф на владельцев закрытых лоджий не распространяется.

Ранее мы сообщали о том, что ЗакС 19 февраля уточнит границы сквера на Петровской косе.

Фото:pixabay