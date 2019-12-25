ЗакС 19 февраля уточнит границы сквера на Петровской косе

Поправка касается участка, который находится сквера северо-западнее дома 7, литера Ч.

ЗакС Петербурга в среду во втором чтении рассмотрит поправку в закон "О зеленых насаждениях общего пользования" (ЗНОП). Об этом сообщила пресс-служба городского парламента.

Поправка касается участка, который находится сквера северо-западнее дома 7, литера Ч, на Петровской косе. Парламентарии хотят скорректировать территорию, которая попадет в ЗНОП. В территорию планируется включить площади, которые не используются яхт-клубом.

По мнению парламентариев ЗакСа, это поможет защитить от застройки зону на Петровской косе.

Вячеслав Макаров хочет противостоять строительству на Петровской косе.

Фото: Википедия