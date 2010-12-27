В Госдуме заявили об игнорировании кабмином просьб о поддержке армии

Депутаты считают, что потребности военных не выполняются в полном объеме или вовсе игнорируются.

Генерал Шаманов заявил о тотальном уклоне государства от поддержки российской армии. Позиция и рекомендации комитета по обороне игнорируются. В ведомстве добавили, что это заявление относится в распределению бюджета на 2020 год, а также плановый период в 2021-2022 годах.

Среди "отклоненных" предложений - повышение уровня зарплат гражданскому персоналу воинских частей. Эта категория сотрудников практически сравнялась по уровню оплаты труда с низко квалифицированными сотрудниками Однако специалисты имеют гораздо больше профессиональных навыков и опыта.

Такое положение дел для большинства категорий гражданского персонала воинских частей... практически привело ….к нивелированию гарантий, связанных с оплатой труда в районах с неблагоприятными климатическими условиями говорят в кабмине

Политики считают, что сохранение данной тенденции приведет к росту очередей на получение жилья среди военнослужащих. Также потребность армии не выполняются в обеспечении горюче-смазочных материалов. Закупка материалов проходит в недостаточном количестве, не покрывающем полный объем.

Правительство России постоянно уклоняется от выполнения законодательно закреплённых пенсионных гарантий граждан, уволенных с военной и приравненной к ней службы добавили в кабмине

Напомним, что в России снизился возраст получения негосударственных пенсий.

Фото: Piter.tv

