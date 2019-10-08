В России снизился возраст получения негосударственных пенсий

Чиновники объяснили свое решение.

Госдума снизила планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Согласно утверждённым правкам получать негосударственную пенсию женщины смогут с 55 лет, а мужчины — с 60. Это соответствует возрасту, который был до принятия пенсионной реформы в 2018 году. В Госдуме поясняли, что приняли это решение потому из-за людей, заключивших договоры после 1 января 2019 года. По мнению чиновников, такие клиенты клиенты негосударственных ПФ имеют неравные условия с теми, кто оформил документы ранее.

Напомним, что согласно новому закону, мужчину смогут выходить на пенсию с 65 лет, а женщины – с 60. Полностью вписать реформу в жизнь России планируют к 2028 году.