В Госдуме заявили о вреде "блатных" номеров на автомобилях

Дмитрий Гусев объяснил важность запрещения ряда символов и буквосочетаний для знаков на транспортных средствах.

Регистрация автомобилей с "блатными" номерами может вызвать общественное недовольство, потому что подобные номера могут ассоциироваться у людей с криминальными группировками. Соответствующее заявление сделал первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия - За правду", первый заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по контролю Дмитрий Гусев в беседе с журналистами новостного агентства "ТАСС". Парламентарий из нижней палаты уточнил, что население может самостоятельно выбирать себе знаки на транспортные средства. Однако в этом вопросе важно учитывать отказ от распространения негативных стереотипов.

Регистрация автомобилей с так называемыми "блатными" номерами, где есть такие комбинации букв типа "АУЕ" (Решением Верховного суда движение признано экстремистским. Его деятельность в России запрещена) и "ВОР", может не только вызывать общественное недовольство, но и ассоциироваться с криминальными группировками и антисоциальными явлениями. Дмитрий Гусев, депутат ГД РФ

Законодватель считает, что регулирование в этой сфере не требуется, потому что представители полиции могут сами ограничить регистрацию автомобилей с подобными комбинациями знаков. В частности, правоохранительные органы могут создать перечень запрещенных символов и буквосочетаний, которые могут быть восприняты обществом как пропаганда криминальных ценностей.

Фото: Piter.tv