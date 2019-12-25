В Госдуме заявили о повышении пенсий для инвалидов в 2026 году

Страховые пенсии проиндексируют два раза: в феврале и апреле.

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил о повышении пенсий для инвалидов в 2026 году. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

По его словам, индексация пенсий в России закреплена федеральными законами и ежегодными постановлениями правительства. Депутат уточнил, что с 2026 года страховые пенсии проиндексируют два раза: в феврале и апреле. Отмечается, что социальная пенсия для инвалидов с детства первой группы и детей инвалидов составит около 23 083,57 рублей. Для инвалидов первой группы и инвалидов с детства второй группы, а также для круглых сирот выплаты проиндексируют до 19 236,58 рублей.

Ранее мы сообщали, что в Госдуме поддержали восстановление пропущенной индексации пенсии.

Фото: pxhere.com