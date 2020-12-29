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В Госдуме заявили о готовности к возобновлению диалога с Конгрессом США
Сегодня, 14:56
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matveyvn

В Госдуме заявили о готовности к возобновлению диалога с Конгрессом США

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В Думе не испытывают никаких иллюзий относительно взаимоотношений с Вашингтоном.

В Госдуме заявили о готовности к возобновлению диалога с Конгрессом США. С инициативой выступил координатор группы Думы по связям с Конгрессом США и глава комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов.

При этом, отметил он, в Думе не испытывают никаких иллюзий относительно взаимоотношений с Вашингтоном. Никонов заявил, что ситуация в России будет "искусственно раскачиваться из вне" перед выборами в Государственную думу.

Но мы должны быть готовыми к диалогу.

Вячеслав Никонов, координатор группы Думы по связям с Конгрессом США и глава комитета по образованию и науке

Ранее ряд представителей ПАСЕ оспорил полномочия делегации России на зимней сессии.

Фото: pixabay.com

Теги: госдума, конгресс сша, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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