В Госдуме заявили о готовности к возобновлению диалога с Конгрессом США. С инициативой выступил координатор группы Думы по связям с Конгрессом США и глава комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов.
При этом, отметил он, в Думе не испытывают никаких иллюзий относительно взаимоотношений с Вашингтоном. Никонов заявил, что ситуация в России будет "искусственно раскачиваться из вне" перед выборами в Государственную думу.
Но мы должны быть готовыми к диалогу.
Вячеслав Никонов, координатор группы Думы по связям с Конгрессом США и глава комитета по образованию и науке
Ранее ряд представителей ПАСЕ оспорил полномочия делегации России на зимней сессии.
Фото: pixabay.com
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