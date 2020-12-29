Ряд представителей ПАСЕ оспорил полномочия делегации России на зимней сессии

Идею Мезенцевой поддержали пять национальных делегаций.

Ряд представителей Парламентской ассамблеи Совета Европы оспорили полномочия делегации России на зимней сессии. Об этом пишет ТАСС.

С предложением урезать права российской делегации предлагала глава делегации Украины Мария Мезенцева.

Я оспариваю полномочия российской делегации по субстантивным мотивам в соответствии со статьей 8. Мария Мезенцева, глава украинской делегации ПАСЕ

Она заявила, что РФ продолжает нарушать права людей на оккупированных территориях — что нарушает резолюцию ПАСЕ. Идею Мезенцевой поддержали пять национальных делегаций — всего 38 человек. Против выступил 61 парламентарий, 51 воздержался от голосования.

Вопрос о полномочиях РФ будет направлен в профильный комитет ПАСЕ.

Ранее мы писали, что Госдума России подготовит заявление по ограничению русского языка на Украине.