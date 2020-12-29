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Ряд представителей ПАСЕ оспорил полномочия делегации России на зимней сессии
Сегодня, 9:56
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matveyvn

Ряд представителей ПАСЕ оспорил полномочия делегации России на зимней сессии

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Идею Мезенцевой поддержали пять национальных делегаций.

Ряд представителей Парламентской ассамблеи Совета Европы оспорили полномочия делегации России на зимней сессии. Об этом пишет ТАСС.

С предложением урезать права российской делегации предлагала глава делегации Украины Мария Мезенцева.

Я оспариваю полномочия российской делегации по субстантивным мотивам в соответствии со статьей 8.

Мария Мезенцева, глава украинской делегации ПАСЕ

Она заявила, что РФ продолжает нарушать права людей на оккупированных территориях — что нарушает резолюцию ПАСЕ. Идею Мезенцевой поддержали пять национальных делегаций — всего 38 человек. Против выступил 61 парламентарий, 51 воздержался от голосования.

Вопрос о полномочиях РФ будет направлен в профильный комитет ПАСЕ.

Ранее мы писали, что Госдума России подготовит заявление по ограничению русского языка на Украине.

 

Теги: госдума, парламент, пасе
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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