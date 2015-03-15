В Госдуме заявили, что у ЕС может не остаться альтернативы российским энергоносителям
Сегодня, 8:03
По словам депутата, такой вариант возможен в том случае, если кризис на Ближнем Востоке затянется на долгое время.

Депутат Госдумы Сергей Чижов заявил, что у Евросоюза может не остаться альтернативы российским энергоносителям. Об этом он рассказал "Ленте.ру".

По словам Чижова, такой вариант возможен в том случае, если кризис на Ближнем Востоке затянется на долгое время. Депутат сослался на прогнозы аналитиков, согласно которым ЕС столкнется с нехваткой топлива не позже последнего месяца весны. Он также напомнил о позиции Венгрии, которая считает, что отмена антироссийских санкций станет единственным способом избежать аналитического кризиса.

Также Чижов прокомментировал отказ Еврокомиссии от презентации плана по полному отказу от российского газа. Он объяснил это тем, что ЕС в ближайшие несколько лет надо будет выдерживать жесткую конкуренцию с Китаем и США, а для этого необходимо иметь доступные углеводороды.

Ранее мы сообщали, что экспорт дизтоплива по Балтике вырос более чем на 20%.

