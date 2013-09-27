В Госдуме выступили за ограничение на потребкредиты

По словам парламентария, люди с повышенной кредитной нагрузкой пытаются найти способ обнулить долги.

Депутат Госдумы Сергей Колунов выступил за ограничение на потребкредиты. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам парламентария, люди с повышенной кредитной нагрузкой пытаются найти способ обнулить долги. Он подчеркнул, что в результате этого появляются куча аферистов и микрофинансовые организации, а люди теряют свое имущество.

Колунов обратил внимание на необходимость отрегулировать этот момент на законодательном уровне. Он предложил ограничить число потребкредитов, которых можно взять, до двух.

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Фото: Piter.tv