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В Госдуме рассмотрят законопроект о защите россиян в условиях санкций
Сегодня, 9:10
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В Госдуме рассмотрят законопроект о защите россиян в условиях санкций

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Законопроект включает в себя ряд инициатив, которые помогут россиянам адаптироваться в сложившейся ситуации.

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о защите россиян на фоне недружественных действий иностранных государств и международных организаций. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Законопроект включает в себя ряд инициатив, которые помогут россиянам адаптироваться в сложившейся ситуации. Так, например, власти хотят ввести кредитные каникулы для россиян до 30 сентября 2022 года. Кроме того, предлагаются меры по предоставлению населению дополнительной социальной поддержки. Людей хотят обеспечить необходимыми медикаментами. Также авторы законопроекта предлагают меры для российских студентов, которые были вынуждены прекратить учебу в зарубежных вузах. Для пожилых людей планируют наладить пенсионное обеспечение.

В документе прописаны механизмы поддержки экономики. Инициатива призвана упростить существующие процедуры для получения лицензий и разрешений на закупку работ, услуг и товаров государством и муниципалитетами.

Ранее мы сообщили, что в Госдуму внесли поправки о наказании до 15 лет лишения свободы за фейки о действиях ВС РФ.

Фото: Piter.TV

Теги: госдума, защита россии, кабмин рф, русофобия
Категории: Лента новостей, Новости России,

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