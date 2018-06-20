Право на перерасчет пенсий есть у тех, кто был в армии или в декретном отпуске

Кто имеет право на перерасчет пенсий, рассказали в Госдуме.

В Госдуме рассказали, кто имеет право на дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа. Об этом сообщает Ura.ru.

В первую очередь пересчитать пенсии нужно жителям регионов, где есть много вредного производства.

Это ветераны всех крупных предприятий: металлургических, шахт, военных производств. Дмитрий Ионин, депутат Госдумы

Также на перерасчёт пенсий имеют права лица, арестованные необоснованно, служившие в армии, жены военных. Те, кто был в декретном отпуске или в отпуске по уходу за ребенком, ухаживал за инвалидами или сам был нетрудоспособен. Многие россияне даже не знают об этом праве.

Как отметил депутат Госдумы, ранее был внесен законопроект о создании отдельного ведомства. Оно должно следить за правильностью начисления выплат.

Законопроект не отклонили прямо, получилось хитро: нужен был отзыв из правительства, который не пришел в установленный срок. Но мы будем предлагать и дальше. Дмитрий Ионин, депутат Госдумы

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Фото: Piter.TV