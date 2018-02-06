Более 13 тысяч мужчин в России ушли в декретный отпуск в 2018 году

Также в отпуск ушли более 670 тысяч женщин.

В 2018 году более 13,7 тысяч мужчин и более 670 тысяч женщин ушли в декретный отпуск в регионах, которые участвуют в пилотном проекте Фонда социального страхования (ФСС) "Прямые выплаты". Об этом сообщает пресс-служба ФСС.

В 2017 году 13,2 тысяч мужчин и 644 тысячи женщин ушли в отпуск по уходу за ребенком.

Доля мужчин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет от общего количества лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет, составила 2,01% в 2018 году. пресс-служба ФСС

Если в 2017 году в проекте принимали участие 33 региона, то в 2018 уже 39 регионов.

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