Ученые выяснили, что 50% мужчин из Петербурга мечтают о декретном отпуске

Социологи СПбГУ узнали, что петербургские мужчины не прочь уйти в отпуск по уходу за ребенком.

Петербуржцы все лояльнее и лояльнее относятся к практике "мужского декрета". Такое открытие сделали социологи СПбГУ в ходе очередного опроса населения. Оказалось, что каждый второй мужчина, проживающий в Петербурге, готов уйти в отпуск по уходу за ребенком. Парадокс в том, что им не дают этого сделать собственные жены.

Исследователи Ольга Безрукова и Валентина Самойлова провели исследование и пришли к выводу, что отцы имеют нереализованный потенциал, связанный с заботой и воспитанием детей. Правда, женщины не торопятся принимать новую философию. Так, 50% опрошенных мужчин высказались за отцовский декрет, а из женщин его поддержали лишь 35%. Опрос показал, что 61 % женщин не хотят, чтобы их мужья брали отпуск по уходу за ребенком, а вот мужчин, которые не готовы к такому опыту, всего 45 %. При этом мужчин, которые полностью отрицают необходимость "декрета для папы" набралось всего 37%.

Отметим, что наиболее популярными причинами отказа от декрета у мужчин оказались угроза безденежья (57%) и неспособность ухаживать за малышом (19%). Что касается исследования СПбГУ, то в нем приняли участие 1340 молодых родителей из 18 районов Петербурга.

Фото: Piter.TV