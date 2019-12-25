В Госдуме рассказали об ошибке России в отношениях с Украиной

Она связана с российской политикой 90-х годов.

Первый заместитель главы комитета Государственной думы по делам СНГ Константин Затулин назвал ошибку РФ, допущенную в отношениях с Украиной. Об этом он сообщил в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По его словам, она заключается в серьезном просчете в отношениях между этими странами в конце 20 века.

В интервью радиостанции Затулин выразил недоумение по отсутствию Украины в списке недружественных государств. Напомним, сейчас в этом перечне находятся две страны – Чехия и США.

Украина <...> в том числе и наш грех. Потому что наша политика 90-х годов связана с Украиной; наше недомыслие, когда мы, исходя из лучших побуждений, подмахивали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве <…> это все вылилось в то, что вылилось. Константин Затулин, первый замглавы комитета ГД по делам СНГ

Парламентарий считает, в настоящее время власти Украины стремятся уйти от ответственности. По его мнению, они считают, что США использую страну против России, а она в свою очередь использует Украину против Соединенных Штатов. Затулин уверен, что борьба за Украину будет продолжаться еще долгие годы.

Ранее Украина объявила об отправке к берегам Крыма более 30 военных кораблей.

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