В регионе проводятся военные учения НАТО Sea Breeze.

Украина объявила об отправке к берегам Крыма более 30 военных кораблей. Об этом сообщили представители Военно-морских сил страны. По информации специалистов, иностранны боевые суда разместятся в нескольких десятках километрах от полуострова. Они примут участие в учениях Sea Breeze-2021. В мероприятии задействованы не только корабли членов НАТО, но и государств-партнеров.

В общем, планируется привлечь более 30 кораблей, 30 летательных аппаратов в морском и воздушном компоненте и более 1400 военнослужащих подразделений различных стран в сухопутном компоненте. пресс-служба ВМС Украины

Напомним, что в текущем году Sea Breeze объединяет рекордное количество участников. Они прибудут в регион из 27 стран. В мероприятиях привлекаются сухопутные подразделения, корабли, авиация и командующий офицерский состав. С учетом "наблюдателей" число участвующих государств расширяется до 35 в регионе присутствия.

Porter покидает Черное море после учений Sea Breeze - 2020.

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