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В Донбассе обнаружили разобранные танки Украины

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Всего обнаружены четыре Т-72.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружили разобранные танки ВСУ в Луганской области. Об этом информирует издание "Русская Весна". 

По имеющимся данным, всего обнаружены четыре единицы бронетехники марки Т-72. Сообщается, что вся техника находится в разукомплектованном состоянии – без частей бронезащиты и траков. Также было обнаружено отсутствие двигателей у двух танков.

По данным экспертов, комплектующие были сняты военнослужащими ВСУ для восстановления других единиц данной техники. В настоящее время, по данным Народной милиции ДНР, в распоряжении украинской армии находятся десять неисправных танков.

Ранее мы сообщали, что армия Украины впервые применила в Донбассе ракетные комплексы США.

Видео: YouTube / rusvesna. su1945
 

Теги: всу, днр, конфликт на юго-востоке, лнр, т-72, украина
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей,

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