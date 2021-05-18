В Донбассе обнаружили разобранные танки Украины

Всего обнаружены четыре Т-72.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружили разобранные танки ВСУ в Луганской области. Об этом информирует издание "Русская Весна".

По имеющимся данным, всего обнаружены четыре единицы бронетехники марки Т-72. Сообщается, что вся техника находится в разукомплектованном состоянии – без частей бронезащиты и траков. Также было обнаружено отсутствие двигателей у двух танков.

По данным экспертов, комплектующие были сняты военнослужащими ВСУ для восстановления других единиц данной техники. В настоящее время, по данным Народной милиции ДНР, в распоряжении украинской армии находятся десять неисправных танков.

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Видео: YouTube / rusvesna. su1945

