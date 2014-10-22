Радиолокационная станция находится в подконтрольном Киеву пункте Орехово.

В Луганске зафиксировали работу комплекса РЭБ украинских силовиков. Об этом сообщили представители оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики. По информации от специалистов, функционирование киевского комплекса определено в районе населенного пункта Орехово. Он находится на линии соприкосновения на Донбассе. Данная зона ответственности находится под контролем 14-ой бригады ВСУ.

С целью подавления сигналов управления БПЛА ОБСЕ зафиксировано применение станции РЭБ "Буковель-АД" из состава мобильной группы 305-го отдельного батальона РЭБ. представитель пресс-службы Народной милиции

По мнению представителей ЛНР, украинские военнослужащие предпринимают попытки скрыть от специальной международной мониторинговой комиссии размещение на линии соприкосновения запрещенное минскими соглашениями тяжелое оружие.

В Украине пожаловались на незначительный рост оборонного потенциала.

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