В Госдуме рассказали об изменениях в трудовом законодательстве с 1 сентября

Екатерина Стенякина сообщила о ключевых поправках в Трудовом кодексе России.

С 1 сентября работодателей и сотрудников в России ждет несколько важных изменений. О них журналистам информационного агентства "РИА Новости" сообщила член комитета Государственной думы по труду и социальной политике Екатерина Стенякина. Парламентарий указала, что, в частности, теперь подросткам с 14 лет может будет работать в выходные дни во время летних каникул. Таким образом несовершеннолетние смогут воспользоваться возможностью подработать во время, когда услуги промоутеров, аниматоров, помощников на фестивалях и ярмарках востребованы работодателям больше всего.

Уже с понедельника работодателей и сотрудников ждет сразу несколько важных изменений. Норма, которая начинает действовать с 1 сентября 2025 года — федеральный закон... №63-ФЗ "О внесении изменения в статью 268 Трудового кодекса РФ". Я была в числе соавторов этого закона, который разрешает подросткам с 14 лет работать в выходные во время летних каникул по направлению службы занятости или в составе студенческого отряда. Екатерина Стенякина, депутат ГД РФ

С осени руководитель не сможет оставить сотрудника без значительной части заработка, даже если по трудовому договору он считается премией. А месячный заработок сотрудника после лишения премии или ее части, по ее словам, может уменьшиться только на 20 процентов. При помощи данной нормы власти защитят граждан от необоснованных штрафов и прочих недоплат со стороны недобросовестных работодателей.

