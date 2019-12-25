В Госдуме рассказали о законе, позволяющем отказаться от массовых рассылок

Закон вступит в силу с 1 августа.

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин рассказал о законе, позволяющем отказаться от массовых рассылок. Об этом он сообщил в интервью "РИА Новости".

Депутат напомнил, что с 1 августа в России вступает в силу закон, который даст гражданам право отказаться от получения массовых рассылок. Это можно настроить через личный кабинет у оператора связи или в его мобильном приложении. По словам Немкина, данное решение повысит цифровой комфорт россиян и позволит сократить количество спама.

Ранее мы сообщали, что в Госдуме предложили ввести "Учительскую карту" для компенсации за методички.

Фото: Piter.tv