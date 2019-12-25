В Госдуме рассказали о пенсии более 100 тысяч рублей для матерей-героинь

Светлана Бессараб рассказал о пенсионных выплатах по стране.

Матери-героини нв российской территории могут получать пенсию в размере более 100 тысяч рублей.Соответствующий комментарий журналистам издания "Лента-ру" сделала член профильного комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Это не только дополнительное материальное обеспечение, но и стаж: набрать его сегодня можно, только ухаживая за детьми, если до этого женщина проработала хотя бы один день... Причем, если рождается двойня, стаж суммируется, и год ухода идет за два. Если тройня - так же. Светлана Бессараб, депутат ГД РФ

Парламентарий из нижней палаты уточнила, что на значительные по сумме выплаты смогут рассчитывать герои труда, герои России. Одни из самых высоких пенсий фиксируется у военных пенсионеров, в среднем речь идет о показателе, превышающем 46 тысяч рублей. По стране пенсионные выплаты зависят от размера индивидуальных пенсионных взносов. Доход также можно увеличить на 40 процентов при условии дополнительного срока работы на пять лет. Также сделать пению больше граждане могут за счет индивидуальных накоплений.

