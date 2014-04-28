В Госдуме рассказали о новых правилах предоставления семейной ипотеки

Александр Якубовский рассказал о закрытии возможностей для ряда схем, которые придумали россияне.

Правила предоставления семейной ипотеки на российской территории изменятся с 1 февраля 2026 года. Соответствующий комментарий журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал член профильного комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Парламентарий из нижней палаты отметил, что власти страны ввели принцип "одна семейная ипотека на одну семью". Таким образом с февраля следую.щего года муж и жена смогут оформить льготный кредит только совместно. До этого момента супруги могли брать по льготному кредиту каждый на себя, фактически удваивая таким образом объем льготы со стороны государства. Однако теперь такая схема исключается.

С 1 февраля 2026 года правила семейной ипотеки меняются. Новые критерии делают программу более адресной и защищенной от злоупотреблений. Вводится принцип одна семейная ипотека на одну семью. Александр Якубовский, депутат ГД РФ

Дополнительно федеральное правительство закрывает для населения так называемые "донорские схемы". Речь идет о случаях, в которых льготная ипотека оформлялась на одного из родственников или знакомых, а квартиру затем быстро перепродавалась. Подобные операции делали из социальной программы инструмент для заработка россиян. С 2026 года жила недвижимость будет покупаться именно тем семьями, которые обладают правом на участие в госпрограмме и планируют реально проживать в квартире. Депутат добавил, что возможность привлекать созаемщиков сохраняется при том условии, что одних лишь доходов семьи недостаточно.

Фото: Piter.tv