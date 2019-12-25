В ГД предложили увеличить в 2,5 раза налоговый вычет при покупке жилья

Сергей Миронов рассказал о росте цен на недвижимость в современных реалиях.

Размер налогового вычета при покупке жилья устарел и должен быть увеличен в 2,5 раза. Такое заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал глава фракции Государственной думы "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Парламентарий из нижней палаты уточнил, что на текущий момент речь идет о максимальной выплате в два миллиона рублей при приобретении квартиры или строительстве жилья, а также трех миллионах рублей с процентов по ипотеке. При ставке НДФЛ в 13 процентов гражданин страны может получить возврат уплаченных налогов у государства в 260 тысяч рублей и 390 тысяч рублей соответственно.

Уверен, эти нормы не отвечают современным реалиям и нуждаются в серьезной переработке. Размер максимального вычета был установлен 10 лет назад. За это время средняя цена на первичку выросла примерно в 2,5 раза! Очевидно, что на такую же величину стоит повысить выплаты. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Напомним, что для граждан вычет с покупки квартиры и вычет с процентов по ипотеке не зависят друг от друга. Эти выплаты могут суммироваться - до 650 тысяч рублей. Право на имущественный налоговый вычет предоставляется россиянину раз в жизни. В том случае, если он приобретает жилье, то речь идет о получении 260 тысячах рублей, независимо от количества квартир. В случае в получением процентов по ипотеке - до размера в 390 тысяч рублей, но только на один объект недвижимости. Власти уточнили, что перенести неиспользованную сумму на следующую ипотеку невозможно. Текущие лимиты работают по стране с 2014 года.

Фото: Piter.tv