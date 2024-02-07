В Госдуме рассказали о датах и принципах индексации пенсий в 2026 году

Депутат уточнил, что индексация касается и работающих пенсионеров тоже.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал о датах и принципах индексации пенсий в 2026 году. Его слова приводит ТАСС.

Нилов отметил, что российские пенсионеры увидят рост выплат с 1 февраля 2026 года. Вторая индексация начнется с 1 апреля 2026 года. По словам депутата, апрельская индексация предполагается уже выше инфляции. Он уточнил, что теперь индексация касается и работающих пенсионеров тоже.

Ранее мы сообщали, что с 1 октября вырастут пенсии у бывших военных и силовиков.

