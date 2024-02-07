  1. Главная
В Госдуме рассказали о датах и принципах индексации пенсий в 2026 году
Сегодня, 7:00
Депутат уточнил, что индексация касается и работающих пенсионеров тоже.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал о датах и принципах индексации пенсий в 2026 году. Его слова приводит ТАСС.

Нилов отметил, что российские пенсионеры увидят рост выплат с 1 февраля 2026 года. Вторая индексация начнется с 1 апреля 2026 года. По словам депутата, апрельская индексация предполагается уже выше инфляции. Он уточнил, что теперь индексация касается и работающих пенсионеров тоже.

Ранее мы сообщали, что с 1 октября вырастут пенсии у бывших военных и силовиков.

Фото: Piter.tv

Теги: госдума россии, индексация пенсий, ярослав нилов
Лента новостей, Новости России,

